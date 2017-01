Madonna zingt protestlied tegen Trump

Ook comédienne Amy Schumer, zangeressen Alicia Keys, Janelle Monae en singer-songwriter Maxwell woonden de demonstraties bij. Madonna vertelde in haar toespraak dat ze had overwogen het Witte Huis in Washington op te blazen. Ook zong ze een protestlied. "Ja, ik ben boos en ja ik ben verbolgen", zegt Madonna op een video op de website van TMZ. "En tegen alle opponenten die volhouden dat deze mars tot niets zal leiden, zeg ik fuck you."

Voor de protestsong had Madonna de oorspronkelijke tekst van haar nummer Human Nature aangepast. I Am not sorry had ze veranderd in I'm Not Your Bitch.

Foto: Hollandse Hoogte