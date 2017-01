Ronald de Boer geeft toe vreemd te zijn gegaan

Ronald en Sharon leerden elkaar kennen toen hij 17 was. Toen de oud-voetballer de leeftijd van 29 bereikte, wilde hij ontdekken wat er nog meer in de wereld te koop is.

Hij vertelt: "Zo rond mijn 29ste begon ik me af te vragen of ik echt mijn hele leven met één vrouw wilde doorbrengen. Ik werd er steeds nieuwsgieriger naar hoe het zou zijn om eens met een ander naar bed te gaan."

Ronald vervolgt met: "Ik was een bekende Nederlander geworden, ik kreeg veel aandacht; het was niet moeilijk om zoiets uit te proberen. Ik móést gewoon weten hoe het zou zijn. Die eerste scharrel bleef ik een tijdje zien, maar ik kreeg er op den duur genoeg van om steeds te moeten liegen, smoesjes te verzinnen en dingen te verhullen. Na die periode met haar zag ik af en toe nog eens iemand. Langzaam maar zeker werd me duidelijk dat het meer dan alleen maar nieuwsgierigheid was geweest; onze relatie was gewoon niet zo goed meer. Zo rommelde ik een tijdje door."

Met het bereiken van de veertigjare leeftijd betekende dat ook een keerpunt in zijn leven. "Toen ik in 2010 veertig werd, drong het tot me door dat ik een keer een stap moest zetten. Ik hield al geruime tijd niet meer van mijn ex. We hadden mooie en minder mooie tijden gehad, maar ik wist dat het er gewoon niet meer in zat. Als ik nog iets anders wilde met mijn leven, moest ik nu die beslissing nemen."

De scheiding werd in gang gezet nadat bekend werd dat Ronald van twee walletjes at. Inmiddels hebben de voetbalanalyticus en zijn huidige vriendin Suze van Rozelaar samen twee dochters.