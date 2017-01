Broer Kate Hudson steekt de draak met geruchten

Op Instagram schrijft hij bij een plaatje van een cover van een buitenlands roddelblad waarop het verhaal prijkt dat Brad zou intrekken bij Kate: "Yeah en het is een ware hel! Het is een enorme slons. Hij drinkt uit het melkpak en laat de deur open, terwijl hij een grote boodschap doet. En dat allemaal wanneer hij in MIJN huis is!"

Oliver vervolgt: "Hij noemt me inmiddels al broer, waarmee hij een wig heeft gedreven tussen mij en mijn echte broer Wyatt, die me nu negeert. Hij staat erop dat mijn kinderen hem 'uncle B' noemen en mijn jongste is twee dagen vermist geweest. Gelukkig bestaat er zoiets als Amber alert."

Hudson sluit af met: "Mijn moeder is continu aan het flirten met hem. Ze draagt nu elke dag alleen maar korte nachtjaponnetjes en het enige wat mijn vader kan uitbrengen is: 'vooruit, het is Brad Pitt!' Hoe dan ook, het gaat dus niet zo goed, dus Brad Pitt, het is tijd om te verkassen man. Ik wil mijn leven terug."