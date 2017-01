Drake duikt opnieuw op in Amsterdam

De Canadese rapper Drake is zondagavond als surprise-act bij het concert van Black Beatles-rapper Rae Sremmurd op het podium verschenen in De Melkweg.

Programmeur van het poppodium Camiel le Rutte vertelt: "Vanmiddag kregen we via de tourmanager te horen dat Drake zelf graag langs wilde komen om even mee te doen. Daar zeggen we natuurlijk geen nee tegen!"

Hij vervolgt: "Mensen in de zaal wisten helemaal van niets en het publiek werd dan ook helemaal wild toen hij op kwam lopen. Meisjes waren zelfs in tranen van geluk."

Een dag eerder gaf hij een optreden op een privéfeest van een onbekende 13-jarige in het Amstelhotel. Andere bekende aanwezigen die avond waren onder anderen Jamie Foxx, Lange Frans, Ryan Marciano en Sunnery James.

Foto: Camiel le Rutte

Foto: Camiel le Rutte

Een video die is geplaatst door Encore (@encoreamsterdam) op 22 Jan 2017 om 1:08 PST