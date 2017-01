Anita wordt opgenomen krijgt derde seizoen

Dat heeft de presentatrice zich laten ontvallen in de Radio 10 ochtendshow van Lex Gaarthuis: ‘We zijn nu bezig met research voor een nieuwe serie om te kijken waar we op gaan inzoomen komend seizoen. Dus ja: er komt een derde!’ In het afgelopen seizoen liep Witzier mee in een verslavingskliniek. Het komende seizoen zal vanaf eind dit jaar te zien zijn bij de KRO-NCRV.

Anita is ook druk met het twintigste jaar Memories, hiermee is ze nog lang niet klaar: "We hadden dit natuurlijk nooit kunnen denken toen we aan het eerste seizoen begonnen maar zolang het programma blijft boeien en er vraag naar is blijven we het maken. All You Need Is Love loopt nu al 25 jaar, ik denk dat wij dat ook best eens kunnen gaan halen! Maar ik bekijk het in eerste instantie per seizoen. Maar er komt ook daarvan sowieso een nieuw seizoen!"