Koning Felipe reikt sportawards uit

1 uur geleden

Koning Felipe en koningin Letizia van Spanje hebben maandag de jaarlijkse sportprijzen uitgereikt in het koninklijk paleis El Pardo in Madrid. Dat gebeurde in het bijzijn van koning Juan Carlos en koningin Sofia.