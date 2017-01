Claudia de Breij gaat los op station

De cabaretière gaat helemaal los op het station van haar woonplaats Utrecht. “Deze AKO op Utrecht CS had 'De Oudejaars' zo gezellig staan dat ik vroeg of ik ze mocht signeren. Mocht! De vriendelijke boekhandelaar gaat de gesigneerde boeken verdelen over zijn zaken op het station, zei hij. Lachen toch, ga ik meer doen. #wildsigneren Straks zijn alleen boeken zonder mijn handtekening nog uniek! #wildsigneren”, schrijft ze bij een foto op Instagram.

Niet veel later plaatst ze nog een foto. “En we gaan door! Dit is al de tweede boekhandel waar ik de #oudejaars ben gaan #wildsigneren! #hadjewindtegen #metjehaar #wildsigneren”

Op sociale media stromen de verzoeken al binnen: Rotterdam, Apeldoorn, Breda, Den Haag, iedereen wil wel zo’n gesigneerd exemplaar.

A photo posted by Claudia de Breij (@claudiadebreij) on Jan 23, 2017 at 12:56am PST