Op die foto die de ontwerper zelf op Instagram plaatste, is ook Kendall Jenner te zien. Maar het is Bella die de aandacht op zich weet te richten.

Op het plaatje zit ze stevig tegen hem aan en zoenen de twee bijna. Ook draagt ze een doorzichtige top, maar Riccardo was wel zo slim op haar tepels af te plakken met hartjes.

De drie verblijven op dit moment in Parijs, waar Kendall en Bella meeliepen in de show van Givenchy, waar Riccardo hoofdontwerper is. Riccardo en het zusje van Gigi brachten eerder samen al een bezoekje aan het Louvre.