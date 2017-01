“Johnny voelt als mijn grote liefde", zo vertelt ze aan Beau Monde. En als het aan Anouk ligt, bezegelen ze hun liefde met een baby. "Het klopt gewoon. Bij Johnny kan ik volledig mezelf zijn. En hij ook bij mij. Ik vind hem een heel bijzonder mens."

Anouk heeft al een dochtertje, Kiki van drie, uit een eerdere relatie. “We kunnen ons eigen leven behouden. Ik denk dat we het heel goed hebben samen nu en ik hoop dat het zo blijft.”

“Ik kende Johnny al langer. We kregen op een gegeven moment steeds meer contact. Eigenlijk was het vanaf het eerste moment goed tussen ons en zijn we nooit meer van elkaars zijde geweken.”