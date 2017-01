"Ik ga niet bij hem zitten na zijn opmerkingen over Women's March", twitterde Ewan ter verduidelijking. Morgan maakte zich maandag niet populair toen hij sommige vrouwen die deelnamen aan de mars beschreef als een stel 'dolle feministen'.

Was going on Good Morning Britain, didn't realise @piersmorgan was host. Won't go on with him after his comments about #WomensMarch

Een woordvoerder van de ITV-talkshow bevestigt tegenover de BBC dat Ewan op het laatste moment niet meer wilde. "Hij zou komen praten over zijn nieuwe film, maar besloot om dat niet te doen."

Morgan reageerde in het geheel niet aangedaan. "Het spijt me om dat te moeten horen @mcgregor_ewan", twitterde hij. "Je zou toch groot genoeg moeten zijn om ieder zijn eigen politieke opvattingen te gunnen. Je bent tenslotte maar een acteur."

Sorry to hear that @mcgregor_ewan - you should be big enough to allow people different political opinions. You're just an actor after all.