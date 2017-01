Rutger ontving de taart tijdens de Shortcutz Awards in Amsterdam. Op de taart stond 'None of these moments will be lost in time. Happy Birthday Rutger Hauer'.

Foto: BSR Agency

Bij de Shortcutz Awards had de steracteur tijdens het uitreiken van de taart onder anderen gezelschap van René Mioch, regisseur Pieter Kuijpers en het gezicht van de Awards, Alexa Rodrigues.

Foto: BSR Agency