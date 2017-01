Meer animo attractiepark Slagharen na Lubach

Sinds het item een viral hit is, hebben zowel de website als het callcenter van het park "het aanzienlijk drukker”, stelt een woordvoerder dinsdag. "Veel mensen boeken eind januari. We merken dat de vermelding in het filmpje van Lubach veel vakantiegangers toch op ideeën brengt.” Concrete cijfers kan hij niet geven. "Maar onze software heeft een duidelijke toename van online-activiteit rond het park gemeten de afgelopen twee dagen.”

Foto: ANP

De beelden van pony’s die aan het logo van het park werden gekoppeld, zijn overigens niet uit het park, voegt de zegsman daar meteen aan toe. "Bij slechts een klein deel van onze accommodaties staat standaard een pony. Het draait tegenwoordig veel meer om de andere attracties en waterbanen. Maar de naam ‘ponypark’ is in het collectieve geheugen gegrift.”

Het park vindt het "bijzonder eervol” dat Zondag met Lubach juist voor Slagharen heeft gekozen. "Er zijn zo enorm veel herkenbare attractieparken in Nederland. Het is hartstikke leuk dat ze juist voor ons hebben gekozen. En het is mooi meegenomen dat het nog een grappig filmpje is ook.”