Jack van Gelder wordt weer commentator

Ninja Warrior is al jaren een succes over de grens. Deelnemers moeten als ware ninja's een ingewikkeld hindernisparcours afleggen. Internationaal zijn nog slechts tien deelnemers er in geslaagd de baan volledig af te maken.

SBS6 gaat vijf afleveringen maken waarin steeds vijftig Nederlanders proberen de eerste zes hindernissen te overwinnen. Daarna volgen nog twee halve finales waarin negen obstakels moeten worden overwonnen en een finale met twaalf hindernissen. Diegene die het parcours volledig aflegt, wint 25.000 euro. Als niemand het haalt, wint de kandidaat die het verst is gekomen een bedrag van 10.000 euro.

Ninja Warrior is vanaf 9 maart te zien en wordt gepresenteerd door Dennis van der Geest en Kim-Lian van der Meij.