De officier van justite eiste een geldboete van 500 euro waarvan 200 euro voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar. De zanger barstte vervolgens in tranen uit, zo weet RTV Noord-Holland.

In oktober 2015 werd er al acht maanden cel geëist voor het mishandelen van zijn ex, het in brand steken van de auto van zijn voormalige schoonouders en het rondrijden met een mes in zijn auto. Zijn ex-vriendin sloeg hij een hersenschudding en een gebroken kaak.

De bedreigingen zouden op 20 juli 2016 hebben plaatsgevonden, nadat Dean hun zoontje London had afgezet. Vervolgens zou hij een mail van zijn ex hebben gekregen en daar zo boos over zijn geworden dat hij terugreed en Jamie en haar huidigde vriend bedreigde. De rechter sprak Dean vrij, omdat de getuigenverklaringen onvoldoende werden bevonden.

De zaak kreeg vorige week een bizarre wending toen zijn broer Jamie aankondigde tegen Dean te getuigen.