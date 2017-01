Dit meldt Deadline. De Amerikaanse versie heet 5 Gold Rings en wordt in Nederland opgenomen, net als de pilots voor het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk.

5 Golden Rings is sinds deze maand te zien bij SBS6 met voormalig nieuwslezer Rik van de Westelaken als quizmaster. In de interactieve quiz strijden twee koppels tegen elkaar voor een geldbedrag dat kan oplopen tot 25.000 euro. De koppels krijgen ieder vijf ringen om vijf niveaus van vragen te doorlopen. De duo's beantwoorden de vragen door op een grote LED-vloer met afbeeldingen een ring op de juiste plaats te leggen. Gedurende het spel worden de ringen kleiner. Kijkers kunnen thuis meespelen met een app op hun smartphone of tablet.

5 Golden Rings is een nieuw format van ITV Studios en Talpa. De productie van 5 Golden Rings wordt voor meerdere landen verzorgd in Nederland. Begin dit jaar wordt de quiz in het Verenigd Koninkrijk geïntroduceerd. "Het unieke spel gecombineerd met de indrukwekkende visuele vragen zal zeker het Amerikaanse publiek aanspreken. We kijken ernaar uit om samen te werken met ITV Entertainment en NBC om van 5 Gold Rings een nieuwe tv-hit te maken'', zegt directeur Maarten Meijs van Talpa Global op de website van Deadline.