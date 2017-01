En dat was bepaald niet zonder reden: de vader van Jordy is onlangs na een kort ziekbed overleden aan kanker. De familie heeft een pagina op GoFundMe aangemaakt om geld in te zamelen voor de medische kosten en de begrafenis. Op die manier hopen ze in totaal vijftigduizend dollar te krijgen.

De eerste tienduizend is dus al binnen. Bij de schenking schreef Kylie: "Ik hou enorm veel van jullie."

Kylie riep haar fans onlangs al via Instagram op te bidden voor het gezin. "Geef Jordy en haar familie steun en bid voor ze. Ik hou van je Jordyn. Je bent m'n andere helft. Als jij huilt, huil ik."