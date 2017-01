TMZ onderschepte de video die Tiny maakte waarin ze haar ex oproept bij haar terug te komen.

Eind december werd bekend dat Tameka ‘Tiny’ Cottle een echtscheidingsprocedure in gang had gezet en bleek dat T.I. en Tiny al gescheiden wonen. Voor zover bekend heeft ze de echtscheidingsaanvraag nog niet teruggetrokken.

De rapper, die werd geboren als Clifford Joseph Harris Jr., trouwde in juli 2010 met Tameka Cottle. Het stel heeft drie minderjarige kinderen: zoons King C’Andre en Major Philant en dochter Heiress Diana. Het huwelijk van T.I. en Tiny verkeerde al een paar maanden in zwaar weer. In augustus sprak de rapper geruchten over een scheiding nog tegen.