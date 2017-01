Het concert maakt deel uit van een grotere Europese tournee, die Céline onder meer langs Londen, Parijs en Berlijn brengt. De kaartverkoop voor de show in Amsterdam begint volgende week vrijdag. Leden van de fanclub kunnen vanaf donderdag al hun slag slaan.

Het laatste concert van Céline in Nederland stamt alweer uit 2008. Toen gaf ze een optreden in de Amsterdam ArenA. De laatste jaren was ze vooral te zien in Las Vegas, waar de zangeres een vaste show had.