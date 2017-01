"Hij herkende ons niet meer", aldus de 86-jarige Raymond Shuttleworth, de man van een nichtje van Gorden tegen The Sun. "Sterker nog, hij herkende zichzelf niet eens meer."

Hij vervolgt: "Gorden zat rechtop en praatte dan tegen ons, maar wist niet wie wij waren. Hij riep allerlei dingen, maar het betekende allemaal niets. Hij zat helemaal in zijn eigen wereld. "

Eenzaam

Shuttleworth moet er wel bij vermelden dat Gorden in het verzorgingstehuis uitstekend werd geholpen. "Hij had geen broers en zussen, alleen een paar neven en nichten. Hij was niet getrouwd en op het einde een eenzame strijder. Het was een kwestie van overleven en erg eenzaam. Die conclusie is erg triest."

De acteur speelde café-eigenaar René Artois in de Tweede Wereldoorlog in een door Duitsland bezet Frankrijk. Hij speelde in alle 84 afleveringen mee.

Zijn laatste rol als acteur was in de BBC-sketch Revolver in 2004.