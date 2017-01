In de video, die zondagavond in het VPRO-programma werd uitgezonden, stelt Nederland zichzelf voor aan de nieuwe Amerikaanse president Donald Trump. Cabaretier Greg Shapiro van Boom Chicago verzorgde de voice-over voor het filmpje, waarin hij op Trumpesque wijze een aantal belangrijke bezienswaardigheden van Nederland opsomt. "Jullie hebben de Trump Towers, wij hebben Lee Towers", klinkt het, terwijl de zanger in beeld komt. "Je zou hem moeten vragen voor je inauguratie, hij is geweldig."

Leen Huijzer, zoals Lee Towers eigenlijk heet, heeft de video inmiddels bekeken en wordt overspoeld door reacties. "Ik heb het gezien, geweldig toch?", vertelt de zanger aan Privé. "Ongelooflijk, de reacties die ik van iedereen krijg. Mensen sturen mij allerlei appjes om te zeggen hoe prachtig ze het vinden dat ik in de video te zien ben."

Wereldberoemd

Op YouTube, waar het filmpje bovenaan de lijst met trending topics video's staat, is het item inmiddels bijna 4 miljoen keer bekeken. Bij de video met Engelse ondertiteling, die een dag later online werd gezet, staat de teller op ruim 4,5 miljoen. Op Facebook is de video al 40 miljoen keer weergegeven en zijn de beelden ruim 900.000 keer gedeeld. Ook buitenlandse media in onder meer Duitsland, Denemarken, Frankrijk, Italië en de VS hebben de video uit Arjen Lubachs tv-programma op hun websites geplaatst .

Hierdoor is Lee Towers, zonder daar zelf al te veel moeite voor te hebben gedaan, in één klap niet meer alleen in Nederland een bekende ster. "Dat is wel grappig, ja. Ik ben nu eindelijk wereldberoemd. Ze hebben het fantastisch gedaan."