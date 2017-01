Marc maakte het nieuws bekend op Instagram, waar hij vertelde Frances, de dochter van Kurt Cobain en Courtney Love, al bijna haar hele leven te kennen. "Ik heb altijd al met Frances willen werken. Haar schoonheid, uniekheid en kracht zijn zaken die ik al erg lang bewonder en respecteer", aldus de ontwerper.

De klus betekent volgens de rockdochter niet dat zij een modellencarrière najaagt. "Dit ligt helemaal buiten mijn 'comfort zone', ik denk niet dat ik dat snel voor een ander zou doen", aldus de 24-jarige woensdag tegen de Amerikaanse editie van Vogue. "Ik poseer niet tenzij het een cool project betreft en ik verbind mijn naam niet aan dingen waar ik niet oprecht in geloof."

Voor Marc maakte ze een uitzondering en niet alleen omdat ze hem kent. "Hij is een rebel in de modewereld, en dat is hij al zijn hele carrière." De twee kozen voor een fotoshoot waarin glamour niet de boventoon voerde, vertelt Frances. "Ik vertegenwoordig niet de prachtige topmodellen in deze wereld. Ik laat zien hoe een gewoon, standaard, gemiddeld menselijke meisje eruit ziet in deze kleding. En ik denk dat Marc daarom voor mij heeft gekozen."