"Gloria is gebaseerd op mijn moeder en tante, vrouwen die opgroeiden in Colombia, net als ik", aldus de actrice in het Spaanstalige magazine Hola!.

"Het doet me pijn als latino's klagen over Gloria", vertelt Sofia. "Wat is er mis met een stereotype zijn? Ik ben dankbaar voor de mogelijkheid om mijn accent te behouden. Acht jaar geleden hoorde je niemand op televisie met zo'n accent."

De actrice werd voor haar rol als Gloria Pritchett vijf keer genomineerd voor een Golden Globe en vier keer voor een Emmy, maar won beide awards nooit. Ze mocht in 2011 wel een NAACP Award, een belangrijke prijs voor bijdragen van gekleurde acteurs, in ontvangst nemen voor haar werk in Modern Family.