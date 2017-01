De Scream Queens-actrice vertelde woensdag aan Larry King dat ze op het oud-en-nieuwfeestje wel camera's heeft gezien, maar niet het idee had dat die speciaal op haar gericht waren. Vervolgens heeft ze naar eigen zeggen bij drie verschillende mensen bezwaar gemaakt tegen het gebruik van de beelden: tegen de producent, een assistent en tegen Trey zelf.

Keke noemde de beelden in een Instagrampost die ze maandag plaatste een vorm van seksuele intimidatie. "Als vrouw kom ik vaak in een situatie terecht waarin mannen hun mannelijkheid, hun seksualiteit gebruiken om je te kijk te zetten", legde ze dat in het gesprek uit.

De clip is inmiddels offline gehaald, maar toch zet de actrice haar zaak voort. "Het gaat niet specifiek om deze vent en wat hij heeft gedaan. Het is meer het algemene idee dat je dit soort dingen niet gewoon maar kan doen en er mee wegkomt.