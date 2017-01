Er zijn 750 plaatsen te vergeven en de belangstelling zal ook nu weer groot zijn, verwacht een woordvoerder van de EO. De inschrijving begint donderdag om 18.00 uur.

The Passion vindt dit jaar plaats in Leeuwarden. Het paasverhaal over de laatste uren van Jezus, dat door bekende Nederlandse artiesten wordt verbeeld en gezongen, wordt voor de zevende keer opgevoerd. Tijdens de opvoering wordt een lichtgevend kruis in een optocht door de stad gedragen.

Wie op 13 april de hoofdrollen vertolken van Jezus, Maria, Judas en de verteller, is nog niet bekend. Vorig jaar in Amersfoort waren het Martijn Fischer, Ellen ten Damme, Xander de Buisonjé en Lenette van Dongen. De EO en KRO-NCRV zenden het muziekspektakel live op tv uit. De vorige editie trok 3,2 miljoen kijkers.