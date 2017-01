Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

NPO Best brengt ode aan Adèle Bloemendaal

16 min geleden

Het themakanaal NPO Best brengt in het weekend een ode aan de zaterdag overleden comédienne Adèle Bloemendaal. Het themakanaal staat zaterdag vanaf 20.30 uur de hele avond in het teken van de omvangrijke carrière van de theaterdiva.