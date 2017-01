Prins Harry rent met daklozen

Het rondje van 2 kilometer was voor Harry een eitje. De prins moest geregeld halve marathons lopen toen hij nog in het leger zat. "Hij had er totaal geen moeite mee", merkte ook Claude Umuhire, een van de hardloopcoaches. "Tijdens de warming-up heb ik geprobeerd het hem moeilijk te maken, maar ook dat ging hem goed af."

Omstanders keken volgens Claude raar op toen ze Harry voorbij zagen rennen. "Er was een vrouw die in haar auto stapte en voor ons ging rijden om foto’s te maken toen ze in de gaten had wie meerende", zei de coach tegen diverse Britse media. "En er was een man die bij een verkeerslicht twee keer moest kijken. Zijn reactie was geweldig, zijn ogen gingen wat verder open, hij was blij dat hij een glimp op had kunnen vangen."