In het interview vertelde Paris dat ze zichzelf ondanks haar lichte huid en ogen als zwart ziet, omdat ze een zwarte vader had. Williams zei daarover in haar show: "Ze beschouwt zichzelf zwart, dat begrijp ik. Maar visueel; zwart is niet iets dat je jezelf noemt. Het is wat de politie ziet als ze je van de weg halen." En later: "Maar het is wel schattig."

@Ren_Thompson @PerezHilton @WendyWilliams she seems to think about the family a lot considering she makes all these claims about us. why are we on her mind so often — Paris-Michael K. J. (@ParisJackson) 26 januari 2017

Paris reageerde met twee tweets op een bericht dat blogger Perez Hilton schreef over de uitspraken van Williams, die zelf een donkere huidskleur heeft. "Zij heeft me niet de wereld ingebracht, dus", liet ze in eerste instantie weten, om daaraan toe te voegen: "Ze lijkt wel veel aan mijn familie te denken aangezien ze al deze beweringen over ons doet. Waarom zijn we zo vaak in haar gedachten?"

@LoniLove @TameraMowryTwo i can't tell you girls enough how appreciative i am of your kind words. it was a ray of light in a lot of darkness — Paris-Michael K. J. (@ParisJackson) 26 januari 2017

Later op de dag prees de 18-jarige twee presentatrices van een andere talkshow, The Real. "Ik kan jullie niet genoeg uitleggen hoeveel ik jullie lieve woorden waardeer. Het was een straal zonneschijn in een hele hoop duister."