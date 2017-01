Lichaam Judy Garland naar LA gevlogen

Volgens People besloten de nabestaanden van de Wizard of Oz-actrice hiertoe, omdat op haar eerste rustplaats niet genoeg ruimte was om een familiegraf te creëren waar ook haar kinderen, onder wie Liza Minelli, en kleinkinderen op den duur begraven zullen worden.

Judy bemachtigde haar rol als Dorothy in The Wizard of Oz op haar zeventiende. Ze speelde daarna nog in talloze films en had ook een succesvolle carrière als zangeres. Ze overleed op haar 47e nadat ze per ongeluk een overdosis van een kalmeringsmiddel had ingenomen.