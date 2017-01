Op de eerste dag van de Fashion Week in Amsterdam waren er donderdag al genoeg bekende Nederlanders aanwezig. Opvallend was vooral de verschijning van Bastiaan van Schaik, die zichtbaar veel is afgevallen.

Naast Bastiaan, waren ook onder anderen oud-zwemster Inge de Bruijn, Evgeniy Levchenko en Victoria Koblenko, modeontwerper Hans Ubbink en interieurontwerper Piet Boon te zien op de rode loper.