Dj Dannic maakt uitstapje naar modewereld

“Ik vind het altijd leuk met andere facetten bezig te zijn dan alleen met muziek”, zegt Daan tegen BuzzE. Van Gils zag in Dannic de perfecte kandidaat om een verjongingsslag mee te maken. “Ik kreeg de vraag: wat zou jij dragen?” Het antwoord van de 31-jarige dj was gewaagd: een comfortabel pak met sneakers eronder. “Eigenlijk een absolute no go, maar ze vonden het een tof idee en gingen meteen aan de slag.”

Dannic pakte zelf niet het potlood op, maar stuurde de ontwerpers. “Ik heb veel verstand van muziek, maar van kleding toch wat minder”, lacht de dj. “Ik zie mezelf ook niet als modeontwerper.” Toch vindt hij het fijn eens een andere kant van zichzelf te kunnen laten zien. “Mensen hebben het beeld van mij als dj achter de draaitafel met m’n handen in de lucht, maar ik run ook nog mijn eigen bedrijf. Ik vind het tof om nieuwe uitdagingen en samenwerkingen aan te gaan en wil in de toekomst vaker met heel andere dingen aan de slag, bijvoorbeeld met fitness.”

Tijdens de presentatie van de sneaker-suit lijn Van Gils x Dannic stond de dj in pak achter de draaitafels, maar dat is voortaan niet zijn standaardtenue. “Dat wil ik zeker niet uitdragen. Als ik al een colbert aan zou trekken, dan doe ik er toch een t-shirt onder.” Toch is zijn pakkenlijn een uitkomst voor dj’s. “Voor rode lopers of bruiloften zijn ze perfect. Als dj moeten we geregeld naar chique bijeenkomsten en dan is al snel de vraag hoe je dat aanpakt zonder jezelf te verloochenen.”

Dat er onder dj’s vraag is naar wat meer casual pakken, werd al direct duidelijk. “Ik kreeg na de presentatie een leuk berichtje van Sunnery James, hij vond de lijn tof en bestelde meteen een pak.” Hoewel zijn uitstapje naar de modewereld goed beviel, richt Dannic zich voorlopig toch weer op de muziek. “Ik vlieg morgen naar de Verenigde Staten om een show te draaien en werk volgende week met Fedde Le Grand aan nieuwe nummers.”