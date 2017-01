In haar nieuwe rol in de Netflix-serie The Santa Clarita Diet speelt Drew een makelaar die plotseling een zombie wordt. Door haar rol werd ze naar eigen zeggen zelfverzekerder.

"Alle dingen die Sheila (haar personage in de serie, red.) verloor in haar leven, was ik ook kwijtgeraakt. Het was een zegen om mezelf, samen met haar, weer tot leven te wekken. Het maakte me krachtiger en zelfverzekerder en het was bij elkaar een hele positieve ervaring voor me", zegt de actrice tegen Today.

Met haar ex-man Will heeft de actrice twee kinderen, dochter Olive (4) en Frankie (2).