Britten sturen Lucie Jones naar Songfestival

Lucie Jones nam in 2009 deel aan de Britse editie van X Factor en schopte het tot de liveshows. Uiteindelijk legde ze het af tegen Jedward, de tweeling die Ierland in 2011 en 2012 vertegenwoordigde op het internationale liedjesfestijn.

Een van de schrijvers van Never Give Up On You, het nummer waarmee Lucie naar Kiev gaat, is Emmelie de Forest. Zij won het Eurovisiesongfestival in 2013 voor Denemarken met het liedje Only Teardrops.

Het Eurovisiesongfestival vindt dit jaar, na de winst van de Oekraïense zangeres Jamala vorig jaar, plaats in Kiev. Nederland stuurt de zussen van O'G3NE naar het evenement. Met welk nummer zij op dinsdag 9 of donderdag 11 mei in de halve finale staan, is nog niet bekend. De finale van het Eurovisiesongfestival vindt plaats op zaterdag 13 mei.