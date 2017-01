Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Pieter-Christiaan twijfelt over Asselronde

55 min geleden

Prins Pieter-Christiaan maakt zich zorgen of hij wel op tijd fit zal zijn voor de Asselronde, onderdeel van de Midwinter Marathon die volgende week zondag wordt gehouden in Apeldoorn. De Asselronde gaat over een afstand van 25 kilometer.