Robin Thicke niet naar herdenking vader

De 39-jarige zanger zou vrijdagavond aanwezig zijn tijdens het 2017 NHL 100 Gala evenement, maar heeft besloten na de nieuwe aantijgingen van zijn ex, voorlopig uit de schijnwerpers te blijven.

Zijn ex-vrouw Paula beschuldigt, nadat zij donderdag in de rechtbank tegenover elkaar hebben gezeten in strijd om de voogdij over hun 6-jarige zoontje Julian, de zanger van mishandeling en vreemdgaan. Daarnaast claimt ze dat hij verslaafd is aan cocaïne. Dit blijkt uit documenten waar Us Weekly inzage in heeft.

In die papieren valt een incident in het bijzonder op, namelijk dat Paula beweert dat op Valentijnsdag in 2013, Robin probeerde vreemd te gaan met een andere vrouw in dezelfde bungalow waar Patton sliep. "Op het moment dat ik Robin hiermee confronteerde, gaf hij toe dat hij van plan was seks te hebben met die vrouw, maar dat het hem niet lukte vanwege de hoeveelheid cocaïne die hij die avond gebruikt had."

Afgelopen donderdag is er door de rechter besloten dat Thicke voorlopig zijn zoontje niet mag zien. Robin's vader, Alan Thicke, is half december vorig jaar op 69-jarige leeftijd overleden door een gescheurde aorta.