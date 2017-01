Producers kiezen opnieuw The Voice

Voor het vierde jaar op rij werd de show van John de Mol door het Amerikaanse gilde van filmproducenten uitgeroepen tot best geproduceerde televisiecompetitie.

In 2013 werd The Voice voor het eerst genomineerd, maar toen ging de prijs naar The Amazing Race. In de daaropvolgende jaren kwam de talentenjacht echter steeds als winnaar uit de bus. Dit jaar versloeg het The Amazing Race, American Ninja Warrior, Lip Sync Battle en Top Chef.

Andere televisieprijzen gingen onder meer naar Last Week Tonight with John Oliver (talkshow), Sesamstraat (kinderprogramma) en Making a Murderer (non-fictie). De film La La Land ging naar huis met de prijs voor beste film.