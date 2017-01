Constantijn bezorgd over decreet Trump

'Is dit de toekomst?' vroeg Constantijn zich af, terwijl hij verwees naar een schrijnend verslag in The New York Times over de directe gevolgen van de vrijdag afgekondigde maatregel van de president.

In het artikel meldt de krant dat een federale rechter een deel van het besluit van de president heeft geblokkeerd, maar dat er wereldwijd chaos en woede is ontstaan. Op Amerikaanse vliegveld werden mensen uit de zeven landen - Irak, Iran, Jemen, Libië, Soedan, Somalië en Syrië - tegengehouden, ondanks het feit dat ze geldige inreispapieren hadden of zelfs al langere tijd in de VS woonden. Op buitenlandse luchthavens werd reizigers verboden naar Amerika te vliegen.

Prins Constantijn, die voorzitter was van de stichting The Hague Process on Refugees and Migration, vroeg in meerdere tweets aandacht voor de gevolgen van het presidentieel decreet. 'Veel van de mensen die negatief beïnvloed worden door dit beleid zijn grote voorstanders van de Verenigde Staten. Ze hebben goed gedaan, niet verkeerd, verdienen niet te worden afgewezen', retweette de prins een boodschap van entrepeneur en zakenman Elon Musk van o.a Tesla Motors.

Vluchteling

Ook een foto van Google-oprichter Sergey Brin, die in San Francisco demonstreerde tegen het besluit, werd door Constantijn doorgestuurd. Brin protesteerde omdat hij zelf een vluchteling was.

Prinses Mabel sprak zich op Twitter niet rechtstreeks uit over Trump, maar plaatste een aantal tweets over de zaak van onder andere Malala Yousafzai en de Canadese premier Justin Trudeau.