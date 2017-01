"Ik denk niet dat ik een f*cking seksverslaafde ben", zegt Ozzy in een interview met het Britse dagblad The Times. De 68-jarige frontman van Black Sabbath relativeerde zijn slippertje door te verwijzen naar zijn status als rockster. "Ik zit in een f*cking rockband, of niet dan? Er waren altijd groupies."

Ozzy viert dit jaar zijn 35-jarig huwelijk met Sharon Osbourne (64), met wie hij een reality-programma had over het leven van de rockster en zijn gezin. Sharon zei, nadat de affaire van haar man met de kapster in de openbaarheid was gekomen, dat Ozzy een dubbelleven leidde. Ozzy verdedigde zich door te zeggen dat hij seksverslaafd was.

Kapster Michelle Pugh deed later een boekje open over de affaire die ze met Ozzy had. Zij noemde hem "de grootste liefde van mijn leven".