Kijkcijferrecord voor Zondag met Lubach

Zondag met Lubach trok voor het eerst meer dan een miljoen kijkers. 1,02 miljoen Nederlanders stemden af op de satirische nieuwsshow, blijkt uit cijfers van de Stichting KijkOnderzoek.

Over de miljoen kijkers voor Zondag met Lubach gisteren. It's true. Fantastic. #ZML pic.twitter.com/CrSMGSJS0A — Janine Abbring (@JanineAbbring) 30 januari 2017

"Over de miljoen kijkers voor Zondag met Lubach gisteren. It's true. Fantastic", twitterde eindredacteur Janine Abbring over de kijkcijfers. Alleen Ivo Niehe wist rond 21.30 uur meer kijkers te trekken. Naar zijn TV Show keken 2,01 miljoen mensen.

Zondag met Lubach staat op de achtste plek in de kijkcijfer top 25, de TV Show op de vierde positie. Studio Sport Eredivisie trok de meeste kijkers, 2,90 miljoen. Het NOS Journaal van 20.00 uur en Planet Earth II maken de top drie compleet met respectievelijk 2,86 miljoen en 2,23 miljoen kijkers.