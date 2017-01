Dat zegt John in het AD. "Er is zonder hem al genoeg verdriet. Ik wil gewoon mijn moeder, een sterke vrouw en lieve oma, herinneren met liefde. (...) Hij bedoezelt de nagedachtenis van mijn moeder", vindt de 53-jarige acteur.

Hij en Eric liggen elkaar al jaren niet. Beekes leerde de grand old lady van de komedie zo’n zestien jaar geleden kennen en werd een goede vriend van haar. "Hij zag in mij een bedreiging, dacht dat ik hem bij haar - zijn speeltje - weg wilde houden", zegt John nu. "Dat was niet zo, ik vond het fijn voor mijn moeder dat ze een goede vriend had die midden in de nacht nog voor haar klaarstond."

Aandachttrekkerij

Volgens John sprak Eric geregeld met de pers over zijn moeder. "Later ontdekte ik dat hij een spreekbuis was van de roddelpers. Zo achterbaks." Beekes sprak meermaals over de gezondheid van Adèle, ook haar overlijden bevestigde hij vorige week aan De Telegraaf. John noemt 'al die verhalen in de bladen' puur aandachttrekkerij.

Beekes was vrijdag niet aanwezig bij de crematie van Adèle. In een interview met Privé, zaterdag, vertelde hij hierover: "Ik was de grote afwezige, ja. Adèles zoon John is niet zo verrukt van mij, daarom was ik niet welkom. Het heeft me enorm gekwetst en heel erg veel verdriet gedaan. Ik zie het maar zo: Adèle leeft verder in mijn hart. Echt afscheid nemen kan ik toch niet."