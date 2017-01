Iemand die claimt Fadi te zijn, heeft op Instagram een account aangemaakt en berichten verstuurd naar fans van de zanger, waarin hij hen onder andere om geld vroeg. Fadi plaatste op Twitter screenshots van een gesprek tussen een vrouw die door de maker van het nepprofiel is benaderd en Fadi vervolgens waarschuwde.

De fraudeur stuurde ook foto's van een neppaspoort naar zijn slachtoffers, waarvan Fadi benadrukt dat het niet zijn paspoort is. Op de screenshots is onder andere te zien dat de geboortedatum onjuist is. Fadi laat weten: "Het antwoord is simpel. Neppaspoort, neppersoon. Ik ben niet in 1973 geboren en ik heb een andere foto in mijn paspoort staan."

Ondertussen wacht men op de resultaten van het toxicologisch onderzoek dat duidelijkheid moet geven over de dood van George Michael. Net als de uitslag van het onderzoek, dat vorige week vrijgegeven had moeten worden, heeft ook de uitvaart van de Wham!-zanger vertraging opgelopen.