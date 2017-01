"Ik ben aan het daten", zo vertelt hij aan Coen & Sander op 538. "We hebben het super gezellig samen en we zijn naar de Malediven geweest. Maar we hebben er nog geen stempel op geplakt."

Of het stempel ooit gaat komen, weet de dj nog niet. "We hebben het allebei super druk met ons eigen leven. Zij doet fulltime modellenwerk en ik ben nu in Nederland, maar dan zit zij in Australië, maar wie weet in de toekomst."

Martin en Charelle werden de laatste tijd al aan elkaar gelinkt, toen uit foto's op Instagram bleek dat de twee geregeld op dezelfde tijd op dezelfde plek verbleven.

Hij denkt wel dat het mogelijk is om als drukbezet dj een relatie op te bouwen. ''Ja natuurlijk, uiteindelijk gaat alles om balanceren, niet alleen in relaties maar ook met familie en vrienden. Ik denk dat ik nu wel een hele chille balans heb gevonden tussen vrienden, familie, toeren en muziekmaken."