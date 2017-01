Hans liet er in de jaren tachtig zeven van maken voor zijn broers, zoon en neven. De verkoper van de ring is neef Olaf, zo weet Quote. Die laat weten: "Het is zeker niet zo dat ik wil cashen met de ring. Ik heb gewoon geen behoefte meer deze te dragen nu hij overleden is. Liefde valt niet te meten in materie."

Foto: Catawiki

De veilingmeester schat dat de ring 200-300 euro waard is, maar inmiddels staat het hoogste bod al op 370 euro. Luguber detail is dat geïnteresseerden tot aanstaande donderdag kunnen bieden, de dag waarop Hans begraven wordt.