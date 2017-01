Ben Affleck gaat The Batman niet regisseren

"Deze rol spelen vereist focus, passie en het allerbeste optreden dat ik kan geven. Het is duidelijk geworden dat ik niet beide taken kan uitvoeren op het benodigde niveau", aldus Ben in een statement aan Variety.

"Ik doe nog steeds mee, en we gaan de film maken, maar we zijn op dit moment op zoek naar een regisseur. Ik ben nog altijd extreem trouw aan het project, en kijk ernaar uit om het voor fans over de hele wereld tot leven te brengen."

De acteur, die ook co-auteur is van het script van The Batman, was vorig jaar twee keer als Batman te zien in de bioscoop; in Batman v Superman en in een scène in Suicide Squad. Hij trok het vleermuispak opnieuw aan voor Justice League, die eind van het jaar in première gaat.

De nieuwe Batmanfilm draait alleen om hett alter ego van miljonair Bruce Wayne. Opnames voor The Batman moeten in het voorjaar van start gaan.