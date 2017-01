Zoey Ivory wil in Dance Dance Dance

"Ik sta daar zeker voor open. Dance Dance Dance lijkt me te gek. Maar dan heb ik wel een goeie danspartner nodig natuurlijk die me aanvoelt. Ik heb van huis uit een dansachtergrond, ik heb de dansacademie gedaan een paar jaar lang. Een leuke Nederlandse acteur bijvoorbeeld lijkt me leuk als partner. Daar heb je er genoeg van", zegt Zoey bij Radio 10.

Op het moment verblijft de 23-jarige in Manilla, waar ze continu in de schijnwerpers staat. "Ik zit nu even te lunchen. Het is hier een lopend buffet en ik heb hier net een half uur met een leeg bord rondgelopen, omdat iedereen met me op de foto wil. Dan roepen ze: ‘Ah, Beyonce, Single Ladies! De koks komen zelfs uit de keuken rennen om een selfie met me te nemen. Bizar. Straks in Nederland ga ik weer genieten van de rust, haha!"