Penoza-actrice blij met ruimdenkende man

"Het is alleen maar te combineren, omdat mijn lief Ralph zoveel thuis is. En dat ook leuk vindt. En niet het gevoel heeft dat hij ook carrière had moeten maken en niet jaloers is op mij, omdat ik vaak op pad ben en hij niet", zegt de vijftigjarige Monic in gesprek met Zus.

Volgens de actrice hoeft ze daarom eigenlijk nooit een oppas te regelen voor hun dochter Javaj en voelt ze zich niet schuldig als ze weg is. "Ik moet zeggen dat ik ook beter functioneer als ik weet dat het thuis rustig is."

De geboren Brabantse kan haar succes goed relativeren, ook doordat ze haar vader op dertienjarige leeftijd verloor. "De generatie van mijn dochter zal dan wel tegen de honderd kunnen worden, maar ik ga niet veel ouder worden dan tachtig, ik hoop negentig. Maar ik zit dus gewoon al over de helft en ik voel dat wel. En het hele gevoel van onsterfelijkheid was bij mij al vroeg weg door mijn vader. Niet dat dat nou zo dramatisch was, maar je leert gewoon na zoiets dat niets meer vanzelfsprekend is."

Hendrickx is een van de succesvolste Nederlandse actrices van dit moment. Alleen Carice van Houten heeft meer Gouden Kalveren (vijf, Hendrickx vier) dan de Penoza-actrice.