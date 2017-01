"Het is heel vervelend. Als je een week goed, intensief sport en ook nog goed eet, dan gaat het de goede kant op. Doe ik dat een of twee dagen niet, dan is het weer helemaal klaar. Ik geef dan niet op, maar ik kan het niet uitstaan. Het motiveert niet!", zo vertelt Gerard aan Shownieuws.

"Ik wil altijd afvallen. Ik ben vaak iets te dik, dus ik moet er continu voor zorgen dat ik slank ben."

Over de rest van zijn uiterlijk heeft de zanger alles behalve te klagen. "Aan de andere kant: ik moet niet zeuren. Ik ben een oude lul aan het worden. Ik moet blij zijn dat ik er nog een beetje aardig uitzie."