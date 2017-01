Dit zegt haar zoon prins Albert van Monaco tegen People.

Prins Albert werd afgelopen najaar eigenaar van de woning in het Amerikaanse Philadelphia, waar zijn moeder prinses Grace, geboren als Grace Kelly, opgroeide. Na renovatie biedt het huis ruimte aan het kantoor van de Princess Grace Foundation en een Amerikaans filiaal van de Ierse bibliotheek die naar haar vernoemd is.

Prins Albert wil in het huis publieke evenementen organiseren,. ''Het wordt niet een exclusief museum, maar er komen verschillende publieke manifestaties." Albert wil rekening houden met de buurt. ''Het is een historisch gebouw, maar ik denk niet dat een museum de juiste weg is om te gaan. Toch zullen we genoeg organiseren zodat het publiek in het huis terecht kan." Albert denkt daarbij aan lezingen, bezoeken van schrijvers, concerten en kinderactiviteiten.

Over de openingsdatum zegt Albert: ''Om onszelf wat armslag te geven, zeg ik volgend jaar. Het kan ook eerder worden."