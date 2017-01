Dit beweren zijn voormalige managers. Ze reageren hiermee op de enorme schadevergoeding die hun beroemde cliënt onlangs eiste.

De 52-jarige filmster eiste eerder deze maand meer dan 25 miljoen dollar schadevergoeding van de mensen die zijn zaken zeventien jaar lang behartigden in The Management Group (TMG). Hij klaagde zijn voormalige managers aan wegens het verkwisten van miljoenen tijdens de vruchtbaarste jaren van zijn acteurscarrière.

Deadline had inzage in de dinsdag gedeponeerde rechtbankstukken waarmee de managers terugslaan. ''TMG heeft alles gedaan in de afgelopen zeventien jaar om Depp tegen zichzelf te beschermen en om hem financieel solvabel te houden. Maar uiteindelijk had TMG niet de macht om de uitgaven van Depp of tal van zijn slechte gewoonten te controleren of hem te dwingen om wijzere financiële beslissingen te nemen."

Verantwoordelijk

"In zijn aanklacht beweert Dep dat hij in de zeventien jaar durende relatie met TMG onwetend werd gehouden over zijn financiële toestand. Deze bewering is absurd en onwaar'', verweren de managers zich. Volgens hen hield TMG zich aan alle verplichtingen en is Depp zelf verantwoordelijk voor zijn financiële situatie.

Depp beschuldigt zijn voormalige zaakwaarnemers er onder meer van dat ze geen belasting afdroegen en zonder toestemming leningen verstrekten en veel te veel geld betaalden voor allerlei diensten. Ze zouden zelf meer dan een miljoen dollar per jaar hebben opgestreken en de slechte financiële positie van Depp hebben verhuld. Ook deze beschuldiging is volgens de managers onjuist.

''Jarenlang hebben we Depp en zijn persoonlijke advocaat herhaaldelijk geïnformeerd en aangespoord om minder uit te geven. Hij leefde ver boven zijn stand."