HBO maakt film over productie The Godfather

Volgens Variety gaat de film onder meer uitgebreid in op de casting van Al Pacino en Marlon Brando, en over de rol die de echte New Yorkse maffia had tijdens de productie.

The Godfather wordt gezien als een van de belangrijkste films uit de Amerikaanse geschiedenis. In 1973 won de film drie Oscars; voor beste film, beste acteur en beste script. De film staat nog altijd op nummer twee op de lijst met beste Amerikaanse films van het prestigieuze American Film Institute, achter Citizen Kane.

Het is nog niet bekend wie in Francis & The Godfather de rollen van de beroemde cast en regisseur op zich gaan nemen.