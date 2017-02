Sopranos-acteur Frank Pellegrino (72) overleden

Pellegrino speelde FBI-baas Frank Cubitoso in The Sopranos. Naast deze rol is hij ook vooral bekend als Johnny Dio in de gangsterfilm Goodfellas. Hij speelde hiernaast ook nog in Law & Order en FBI.

Naast acteren, was hij ook een gevierd restauranthouder. Pellegrino was mede-eigenaar van het befaamde New Yorkse Rao's. Het Italiaanse restaurant is ook te zien in The Wolf of Wall Street, Law & Order en Top Chef. Rao's zal als blijk van respect en waardering een week gesloten zijn volgens NME.

Zijn familie schrijft op Facebook lovend over hun Frank. "Om Frank als een legende van New York te omschrijven is een understatement. Het is een aderlating voor de hele stad."